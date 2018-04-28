Çare kivide!

Kivi, lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. C vitamini deposu olan kivi, bu sayede cinsel gücü de artırıyor. Sabah bir kase yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor. Bir adet kivi kan şekeri kontrolünü de sağlıyor. Ayrıca şu hastalıklara iyi geliyor...



Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi geliyor.

Kanser hastalıklarına yakalanmayı önlüyor.

Kan inceltici etkiye sahiptir.

Antioksidan özelliğinden dolayı kanser çeşitlerini önlüyor.

Lif oranı fazla olduğundan kabızlığa iyi geliyor.

Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor.

Kan inceltici etkiye sahiptir.

Kılcal damar yapısını kuvvetlendirir.