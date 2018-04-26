Kızılcık aşkına!

Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle her derde deva olan kızılcık, cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor. Afrodizyak etkisiyle özel hayatı renklendiren kızılcığı mevsiminde bolca tüketmek gerekiyor. Kızılcığın sağlığa yararlarını şöyle sıralıyor...
Soğuk algınlığı ve gripten korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Tokluk hissini arttırır.
Vücuttaki iltihaplanmayı önler, alerjileri azaltır. Kan damarlarını güçlendirir.
Retinayı koruyarak görüşümüzün berrak olmasını sağlar.
Zengin melatonin hormonu kaynağıdır. Bu hormon yaşam ritmimizi ve uykumuzu düzenler.
Kanın pıhtılaşmasını artırır, çiğden hazırlanmış kızılcık suyu veya kaynatarak yapılan kızılcık şerbeti, kan pıhtılaşmasını düzenler.
Şeker hastalığına faydalıdır. Ayrıca güçlü bir ishal kesicidir.
Soğuk algınlığı ve gripten korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Tokluk hissini arttırır.
Vücuttaki iltihaplanmayı önler, alerjileri azaltır. Kan damarlarını güçlendirir.
Retinayı koruyarak görüşümüzün berrak olmasını sağlar.
Zengin melatonin hormonu kaynağıdır. Bu hormon yaşam ritmimizi ve uykumuzu düzenler.
Kanın pıhtılaşmasını artırır, çiğden hazırlanmış kızılcık suyu veya kaynatarak yapılan kızılcık şerbeti, kan pıhtılaşmasını düzenler.
Şeker hastalığına faydalıdır. Ayrıca güçlü bir ishal kesicidir.
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