Dayanılmaz ağrılara yol açan migren, hayatı olumsuz etkiliyor. Danimarka'da yapılan araştırma ise bu rahatsızlığın yol açtığı tehlikeleri gözler önüne seriyor. Buna göre migren, kalp krizi geçirme riskini artırıyor. Migren hastalarında felç ve kalp krizi, inme gibi kardiyovasküler problemler daha sık görülüyor. LIV Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, araştırmayla ilgili şunları söylüyor: "Migreni olanlarda kanın pıhtılaşma oranı artıyor, beynin kan akımı azalıyor, damar yapısının bozuluyor. Sigara, stres ve kötü beslenme gibi diğer faktörler de eklendiğinde risk daha da artıyor. Bu riskten uzaklaşmak için kalp damar kontrollerini aksatmamak gerekiyor..."
Migren kalbi vuruyor!
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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