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Her gün çay içenler dikkat!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Her gün çay içenler dikkat!

Yaşadığım stres sonrası depresyon ilaçları verdiler. Son 2-3 aydır cinsel ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşim de "Stresten" diyor. Böyle devam eder mi?

  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 07:36
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