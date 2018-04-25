Her gün çay içenler dikkat!

Yaşadığım stres sonrası depresyon ilaçları verdiler. Son 2-3 aydır cinsel ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşim de "Stresten" diyor. Böyle devam eder mi?
Yaşadığım stres sonrası depresyon ilaçları verdiler. Son 2-3 aydır cinsel ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşim de "Stresten" diyor. Böyle devam eder mi?
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