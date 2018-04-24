Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiği uyarısında bulunularak, tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları istendi.
Bakanlık'tan vatandaşa "temizlik ürünleri" uyarısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temizlik ürünlerinin yanlış kullanımı sonucu meydana gelen ölümcül kazalar nedeniyle vatandaşı uyardı. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda acil olarak "Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız" denildi.
Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , temizlik ürünleri
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