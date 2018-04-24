;
Yol Durumu
  1. Adıyaman'da korkutan deprem

Bakanlık'tan vatandaşa "" uyarısı

nin yanlış kullanımı sonucu meydana gelen ölümcül kazalar nedeniyle vatandaşı uyardı. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda acil olarak "Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız" denildi.

Bakanlıktan vatandaşa hayati uyarı

nca temizlik amaçlı ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda ölümcül kazaların ortaya çıkabildiği uyarısında bulunularak, tüketicilerin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları istendi.

Etiketler: ,
  • 24 Nisan 2018, Salı 08:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar