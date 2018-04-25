Prof.Dr.Canan Karatay yeni yaptığı açıklamalar ile kanser etkisi yaratan besinler, alkolden farkı olmayan içecekler ve sınav stresi yaşayan öğrencilerin tüketmesi gereken besinler hakkında açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Canan Karatay: O besinin alkolden farkı yok!
Prof.Dr.Canan Karatay yeni yaptığı açıklamalar ile kanser etkisi yaratan besinler, alkolden farkı olmayan içecekler ve sınav stresi yaşayan öğrencilerin tüketmesi gereken besinler hakkında açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Canan Karatay , kanser , meyve suyu
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