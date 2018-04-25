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Prof. Dr. : O besinin alkolden farkı yok!

Prof.Dr. yeni yaptığı açıklamalar ile etkisi yaratan besinler, alkolden farkı olmayan içecekler ve sınav stresi yaşayan öğrencilerin tüketmesi gereken besinler hakkında açıklamalarda bulundu.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 10:23
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