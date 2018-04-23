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Uzmanlar uyardı! sağlığınız için bu besinleri tüketin

Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, türk kahvesinin beyin sağlığı için ne kadar önemli olduğunu açıklayarak, sağlığımız açısından önemli olan ve sürekli olarak tüketmemiz gereken besinleri açıkladı.

Tüm vücudu kumanda eden beynimizin sağlığının anne karnından itibaren yaşam boyu koruyup geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Tüketilen besinlerden, uyku düzenine; gün içindeki etkinliklerden, spora hatta içten bir gülümsemeye kadar birçok nokta sağlığına etki ediyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, beyin dostu olan besinler hakkında bilgiler verdi.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 08:24
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