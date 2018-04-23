;
Yol Durumu
  1. TOKİ 106 bin TL'ye ev satacak!

'den vatandaşın yüzünü güldürecek müjde

() Başkanı Ergün Turan, borcunu erkenden kapatarak tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uygulanan yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını açıkladı.

() Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi.

Etiketler: ,
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 12:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ