Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını bildirdi.
TOKİ'den vatandaşın yüzünü güldürecek müjde
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erkenden kapatarak tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uygulanan yüzde 20 indirim kampanyasının yarın başlayacağını açıkladı.
Etiketler: TOKİ , Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
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