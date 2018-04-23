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Dünya unun peşinde

'da ağ kafeslerinde yetiştirilen ve tanesi ortalama 150 lirayı bulan balığı, yurt içinin yanında yurt dışında da birçok ülkeye ithal edilmesi üreticisinin yüzünü güldürdü.

Karadeniz'de yaklaşık 20 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanılan ve aradan geçen süre içerisinde üretimi artırılan balığı yurt içi ve dışından talep görüyor.

Perşembe ilçesinin 700 ila 900 metre açığında, 50-60 metre derinliğe kurulan ağ kafeslerinde üretilen somon balığının tanesi ortalama 4,5 kilogram geliyor.

Kilosu 35 ila 40 lira ve tanesi ortalama 150 liradan alıcı bulan somon, lüks restoranların yanı sıra yurdun çeşitli yerlerindeki otel ve restoranlarda da sofraları süslüyor.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 07:59
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