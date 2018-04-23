Karadeniz'de yaklaşık 20 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanılan ve aradan geçen süre içerisinde üretimi artırılan somon balığı yurt içi ve dışından talep görüyor.

Perşembe ilçesinin 700 ila 900 metre açığında, 50-60 metre derinliğe kurulan ağ kafeslerinde üretilen somon balığının tanesi ortalama 4,5 kilogram geliyor.

Kilosu 35 ila 40 lira ve tanesi ortalama 150 liradan alıcı bulan somon, lüks restoranların yanı sıra yurdun çeşitli yerlerindeki otel ve restoranlarda da sofraları süslüyor.