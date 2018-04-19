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Boğaz ağrısına tavuk suyu çorba
Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sürekli değişen hava sıcaklıkları vücut ısısını da etkilendiğinden hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, böbrek iltihabına bile neden olabilecek bu rahatsızlığın tedavisi için sını öneriyor. "Çay, kekik çayı, yeşil çay boğazı rahatlatır. Tavuk suyu çorbası nı azaltır. Yatak istirahati önemlidir. Dinlenmek hızla düzelmeyi sağlayacaktır" diyor.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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