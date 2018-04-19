Boğaz ağrısına tavuk suyu çorba

Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sürekli değişen hava sıcaklıkları vücut ısısını da etkilendiğinden hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, böbrek iltihabına bile neden olabilecek bu rahatsızlığın tedavisi için tavuk suyu çorbasını öneriyor. "Çay, kekik çayı, yeşil çay boğazı rahatlatır. Tavuk suyu çorbası boğaz ağrısını azaltır. Yatak istirahati önemlidir. Dinlenmek hızla düzelmeyi sağlayacaktır" diyor.
Etiketler: Okan Üniversitesi , Boğaz ağrısı , çorba , tavuk suyu
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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