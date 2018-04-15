Hocam ben içmem. Ama 1 ay önce arkadaşların ısrarı üzerine 1 duble içtim. Sonra fenalaştım. Sahte içki olma ihtimali var mı? Nasıl anlarız?
Bir musibet, bin nasihatten iyidir. Zehirlenme belirtileri 12-24 saate kadar görülmeyebilir. Metil alkolün bir diğer özelliği zehirleme dozunun herkeste değişkenlik gösterebilmesidir.
Zehirlenme mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük gibi belirtilerle başlar ve merkezi sinir sisteminde çökme, körlük, tansiyon düşüklüğü, koma, ölüm ve bu olumsuz tablonun ciddi sonuçları olarak ortaya çıkar. Metil alkol ile üretilen içkinin tüketilirken veya öncesinde ayırt edilebilmesi olanaklı değildir. Ancak tüketildikten sonraki belirtileriyle ayırt edilebilir.
Gerçek içki nedeniyle ortaya çıkan şikâyetler zaman geçtikçe azalır.
Sahte içki (metil alkol) zehirlenmesinde şikâyetler gittikçe artar, görme bozuklukları da dâhil tüm şikâyetler şiddetlenir.
Ailesinde prostat olanlar dikkat!
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Hocam ben içmem. Ama 1 ay önce arkadaşların ısrarı üzerine 1 duble içtim. Sonra fenalaştım. Sahte içki olma ihtimali var mı? Nasıl anlarız?
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