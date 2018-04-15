Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genellikle parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi ve Trabzon'un doğu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.