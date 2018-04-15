Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genellikle parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi ve Trabzon'un doğu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'den 6 ile kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak? (15 Nisan 2018 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 15 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji
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