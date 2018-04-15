Edinilen bilgilere göre bu akşam saatlerinde 50 BC 862 plakalı kamyonet ile 66 AAB 110 plakalı araç çarpıştı. Kamyonete arkadan çarpan 66 AAB 110 plakalı araç çarpışmanın etkisiyle uçuruma yuvarlanırken araç içerisinde bulunan 2'si kadın 3'ü erkek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken kamyonet içerisinde bulunan ve kazaya karışan 51 KH 644 plakalı araçta bulunan toplam 4 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edilirken kazada hayatını kaybedenler itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde güçlükle çıkartıldı. Yaralanan 4 kişi ise NevşehirDevlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı görerek yarıma koşan 50 EC 090 plakalı araç sürücüsü Özgür Çeliker, "Biz kaza yapan araçların hemen arkasındaydık. Duralım ve yardım edelim dedik. Ambulansa ve polise haber verdik. Biz burada durunca da başka bir araç gelip bize arkadan vurdu" diye konuştu. Kaza yerinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit'te kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.