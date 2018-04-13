Bahar yorgunluğuna karşı ekmek yiyin

Baharda halsizlik, yorgunluk ve eklem ağrıları gibi şikayetler artabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, bahar yorgunluğuna karşı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Şan, şu önerilerde bulunuyor:
GÜNDE 14 BARDAK SU İÇİN
"Baharda artan stresi azaltmak için tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri tüketin. Aynı zamanda C vitamini (maydanoz, biber, soğan, kereviz, çilek, kivi), A vitamini (balık, yumurta sarısı, kırmızı et, süt, yoğurt, havuç, dereotu, roka) ve E vitamini (bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, kepeği ayrılmamış un) açısından zengin besinlerden faydalanın. Günlük sıvı tüketiminin arttırılması, baharda değişen hormonal ve çevresel etkilerin vücudumuzda yaratacağı ödemi (şişkinliği) azaltıyor. Bu nedenle günde ortalama 10-14 bardak kadar su tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca fazla tuz tüketiminden kaçınmak ve düzenli yürüyüş yapmak da bahar yorgunluğuna karşı koruyor."
GÜNDE 14 BARDAK SU İÇİN
"Baharda artan stresi azaltmak için tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri tüketin. Aynı zamanda C vitamini (maydanoz, biber, soğan, kereviz, çilek, kivi), A vitamini (balık, yumurta sarısı, kırmızı et, süt, yoğurt, havuç, dereotu, roka) ve E vitamini (bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, kepeği ayrılmamış un) açısından zengin besinlerden faydalanın. Günlük sıvı tüketiminin arttırılması, baharda değişen hormonal ve çevresel etkilerin vücudumuzda yaratacağı ödemi (şişkinliği) azaltıyor. Bu nedenle günde ortalama 10-14 bardak kadar su tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca fazla tuz tüketiminden kaçınmak ve düzenli yürüyüş yapmak da bahar yorgunluğuna karşı koruyor."
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