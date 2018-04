Bahar yorgunluğuna karşı ekmek yiyin

halsizlik, yorgunluk ve eklem ağrıları gibi şikayetler artabiliyor.bahar yorgunluğuna karşı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Şan, şu önerilerde bulunuyor:"Baharda artan stresi azaltmak için tam tahıllı ekmek ler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri tüketin. Aynı zamanda C vitamini (maydanoz, biber, soğan, kereviz, çilek, kivi), A vitamini (balık, yumurta sarısı, kırmızı et, süt, yoğurt, havuç, dereotu, roka) vebitkisel yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, kepeği ayrılmamış un) açısından zengin besinlerden faydalanın. Günlük sıvı tüketiminin arttırılması, baharda değişen hormonal ve çevresel etkilerin vücudumuzda yaratacağı ödemi (şişkinliği) azaltıyor. Bu nedenle günde ortalama 10-14 bardak kadar su tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca fazla tuz tüketiminden kaçınmak ve düzenli yürüyüş yapmak da bahar yorgunluğuna karşı koruyor."