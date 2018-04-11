Çikolatadan kahvaltılık gevreklere, salata soslarından, pirinç ve beyaz una kadar akla gelebilecek her besinde bulunan şeker, diyabetten erken yaşlanmaya kadar pek çok olumsuz etkiye neden oluyor. Fazla şeker tüketimi, ciltte kırışıklıklara neden oluyor, cilt lekelerinin oluşumunu hızlandırıyor. Şekerin olumsuz etkilerinin azaltılması için egzersiz yapılması ve lifli içeriği bulunan sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor.
Şeker cilde de düşman
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.