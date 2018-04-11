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cilde de düşman

Şeker cilde de düşman
Çikolatadan kahvaltılık gevreklere, salata soslarından, pirinç ve beyaz una kadar akla gelebilecek her besinde bulunan , diyabetten erken yaşlanmaya kadar pek çok olumsuz etkiye neden oluyor. Fazla şeker tüketimi, ciltte kırışıklıklara neden oluyor, lekelerinin oluşumunu hızlandırıyor. Şekerin olumsuz etkilerinin azaltılması için egzersiz yapılması ve lifli içeriği bulunan sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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