Kalbinizde bu belirtiler varsa dikkat!

21 yaşındayım. 3 aydır kalp atışlarım değişti. Kimse inanmıyor. "Olur öyle, gençlik" diyorlar. Parmaktan nabız sayar aldım. Bir 128, bir 60 oluyor. Başım da dönüyor. Ne yapmalıyım?

Gençlikten derken, heyecan demiş ama bu anlattığın farklı. Önemli bir tespit yapmışsın. Normalde kalp atışlarını saymak için kulağımızla veya stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız. Kalp atımlarının, atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100- 120, bebeklerde ise 100- 140'dır. Seninkiler, normal sınırlar içinde. Ancak baş dönmesi şikayeti ile birlikte olması önemli. Sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir.

Ekg, EKG Holter, 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına hemen git.