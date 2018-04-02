;
Yol Durumu
  1. YPG zulmünden hayata dönüş

Türkiye'de bulunmuştu krize yol açtı

Ardahan'da bulunan ve 'ye ait olduğu tespit edilen naaş için Türkiye-Rusya-Polonya arasında küçük çaplı bir kriz meydana geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki özel sohbetinde, bir yıldır Kars Müzesi'nde koruma altında tutulan 'nin durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Etiketler:
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 07:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar