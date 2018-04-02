Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki özel sohbetinde, bir yıldır Kars Müzesi'nde koruma altında tutulan Yarbay Rjepetski'nin durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de bulunmuştu krize yol açtı
Ardahan'da bulunan ve Yarbay Rjepetski'ye ait olduğu tespit edilen naaş için Türkiye-Rusya-Polonya arasında küçük çaplı bir kriz meydana geldi.
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