Zehir tacirlerinin uyuşturucu imalatında bulamadığı ham maddeyi, içeriğinde psödoefedrin ve efedrin olan tıbbi ürünlerden elde etmesi yetkilileri harekete geçirdi.
Bakanlık bu ilaçlar için kırmızı alarm verdi
Sağlık Bakanlığı, içerisinde yüzde 30 ile 60 oranında psödoefedrin bulunduran ve çoğunlukla soğuk algınlığı tedavilerinde kullanılan ilaçları izlemeye aldı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , zehir , Uyuşturucu , ilaç , psödoefedrin
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