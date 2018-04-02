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Yol Durumu
  1. Kalbinizde bu belirtiler varsa dikkat!

Bakanlık bu lar için kırmızı alarm verdi

, içerisinde yüzde 30 ile 60 oranında bulunduran ve çoğunlukla soğuk algınlığı tedavilerinde kullanılan ları izlemeye aldı.

tacirlerinin imalatında bulamadığı ham maddeyi, içeriğinde ve efedrin olan tıbbi ürünlerden elde etmesi yetkilileri harekete geçirdi.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 08:42
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