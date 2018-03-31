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Yol Durumu
  1. Ayna ayna hastalığımı söyle bana!
  2. Hadi yağ!

Yaş otuz yolun başlangıcı

35 yaş, her zaman yolun yarısı etmiyor! Kadınlarda 30’lu yaşlarda kilo ve kronik hastalıkların temeli atılıyor. isyen Emre Uzun, “Sofradan baharatı eksik etmeyin” diyor



Cahit Sıtkı Tarancı şiirinde, 'Yaş 35, yolun yarısı eder' diyor... Ancak kadınlarda kilo problemi ve hastalıklar, 30'uncu yaşlardan itibaren başlıyor. Bu dönemde kadınlar bir türlü kilo veremiyor. Çünkü yaşla birlikte metabolizmanın yavaşlaması, kronik hastalıklar, evlilik, çocuk sahibi olma, erken menopoz, stres gibi faktörler kadınlarda kilo alımını tetikliyor. Bu dönemden itibaren menopoz ve osteoporoz, yani kemik erimesi gibi sağlık sorunları kendisini göstermeye başlıyor. Kısacası, 30'lu yaşlarda kadınların vücutları için yaptıkları her olumlu adım, ileride daha sağlıklı bir yaşlılığın kapısını aralıyor... Diyetisyen Emre Uzun, kadınları 3 konuda uyarıyor...
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