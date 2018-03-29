Tuzdaki büyük tehlike

Nafiz Hocam; 49 yaşındayım. Tansiyonum yüksek. Şu tuz işini azaltamadım. Fazla tuzlu yemek tansiyonu bu kadar etkiler mi?

MAALESEF etkiler.

Ağzınızın tadı kaçmasın diye tuzu azaltın. Ya nefis ya da beden huzursuz oluyor.

Beden huzursuzluğu tedavisi zor olan bazen de olmayan durumlara neden oluyor. Nefis huzursuzluğu büyüyünce unutuluyor.

Ayrıca fazla tuz tüketimi idrarla kalsiyum atılmasını arttırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden oluyor.

Hazır gıdalardan uzak dur. Tuzluğu masadan kaldır.

Yiyeceklerin kendi tuzu zaten var. Baharat ve maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleğen gibi aroma sağlayıcılar tuz yerine tercih edilmelidir. Turşu, ketçap, hardal, soya sosu vb. yiyecekler çok tüketildiğinde hastalık ihtimali kaçınılmaz olur. Sebze ve meyve tüket.

Bol su iç.