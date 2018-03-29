Ette büyük oyun!
Et fiyatları firmaların ‘kâr’ oyunuyla yükselişe geçti. Eti toptan alıp piyasaya kısıtlı veren büyük firmalar, rafta kıymayı 41 liraya çıkardı. Kuzu kuşbaşının kilosu 10 lira zamla 80 lirayı gördü
İTHALATI ÖZE LE AÇMA BASKISI
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, piyasada çok ciddi bir oyun oynandığını, en büyük mağduriyeti üretici ve tüketicinin yaşadığını söyledi. "Aradaki tüccar ve simsarlar parayı kazanıyor. Çok değil 10-15 şirketten bahsediyorum. Özellikle Ramazan öncesi fiyatların daha da artacağını göreceksiniz" diyen Tunç, dev firmaların et fiyatlarını suni bir şekilde yükselterek ithalatın özel sektöre açılması için çaba harcadıklarını kaydetti. Üreticinin de kullanıldığının altını çizen Tunç, "ESK ithalattan elini çekerse bugüne kadar atılan tüm hamleler boşa çıkar. Bu işi fırsatçıların eline bırakmamak gerekiyor" dedi.
KİLOSU 28 TL OLAN ET RAFTA 41 TL
Karkasın üreticiden kilo çıkış fiyatı: 28 TL
Etin büyükşehirlere nakliyesi sonrası fiyatı: 28.50 TL (ortalama)
Komisyoncu-aracı-tüccar kârı sonrası etin kilo fiyatı: 33-37 TL
Kasap kârı: 3-5 TL
Bir kilo dana kıymanın raf fiyatı: 41 TL
TURİSTİK TESİSLER ET STOKLUYOR
Küçükbaşta son 1 ayda artış yaşandığını belirten Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye'nin bu yıl 40 milyon turist beklentisi olduğunu dolayısıyla turistik tesislerin de piyasadan ciddi oranda kırmızı et çektiğini söyledi. "Piyasada bu yüzden mal yok" diyen Yücesan, şöyle devam etti: "ESK ucuzluk marketlerine eti piyasa fiyatlarının altında verdi. Tedarik için 5-6 sanayiciyle anlaştı. Ancak ithal hayvanları zamanında getiremediği için, marketlere tedarik sağlayan firmalar piyasadan 2-3 lira pahalıya et alıp markete verdi. Dolayısıyla ESK'nın şu anda bu sanayicilere 5-6 bin tonluk büyükbaş borcu var."
Etiketler: zam , kırmızı et
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