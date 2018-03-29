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  1. Tuzdaki büyük tehlike

3 günde 4,5 kilo verdiren listesi

'Askeri ' adı verilen özel diyet listesi 3 günde 4,5 kilo vermeyi vaat ediyor. Çok popüler bir tarif olan diyet listesinin en güzel yanı ise yalnızca 3 gün sürmesi. Her pazatesi yeniden diyete başlayanlardansanız artık pazartesiyi bile beklemenize gerek kalmayacak. Askeri diyet listemize göz atarak, bu mucizevi yöntemi deneyebilirsiniz.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 08:28
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