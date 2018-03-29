'Askeri diyet' adı verilen özel diyet listesi 3 günde 4,5 kilo vermeyi vaat ediyor. Çok popüler bir tarif olan diyet listesinin en güzel yanı ise yalnızca 3 gün sürmesi. Her pazatesi yeniden diyete başlayanlardansanız artık pazartesiyi bile beklemenize gerek kalmayacak. Askeri diyet listemize göz atarak, bu mucizevi yöntemi deneyebilirsiniz.