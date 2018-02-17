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Eklem ağrısının nedeni eksikliği

Diyet Uzmanı Merve Hatipoğlu, eksikliğinin eklem ağrılarına ve yorgunluğa yol açtığını söyledi. Haftada 2 kere tüketmeyi önerdi

Eklem ağrısının nedeni D vitamini eksikliği
Kışın güneş ışığından çok fazla yararlanamadığımız için D vitamini eksikliği artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Hatipoğlu, eksikliğinin çok sayıda rahatsızlığa davetiye çıkardığını söylüyor. Kış aylarında güneş ışığından faydalanma süresinin kısaldığını hatırlatan Hatipoğlu, "Kışın yoğunluğu artan eklem ağrılarının, sürekli yorgunluk ve depresyon hallerinin nedeni, D vitamini eksikliği olabilir. Bunun için haftada 2 kere balık tüketilebilir. Doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde takviye vitamin alınabilir. Yine kemikleri güçlendirmek için omega-3 alımını, ceviz, semizotu ve keten tohumu tüketimi ile artırabiliriz" diyor.

CİLT İÇİN FINDIK
Kış aylarında kuruyan cilt için de önerilerde bulunan Hatipoğlu, şöyle devam ediyor: "Fındıkta bulunan E vitamini, özellikle kış aylarında kuruyan cilde iyi gelir. Kış aylarında C vitamini de önemlidir. Ara öğünlerde nar, portakal, mandalina ve elma gibi meyveler tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirir. Her gün 10-12 bartak su tüketimi de hastalıklara kalkan olur."
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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