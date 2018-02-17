Eklem ağrısının nedeni D vitamini eksikliği

Kışın güneş ışığından çok fazla yararlanamadığımız için D vitamini eksikliği artıyor. Beslenme veDiyet Uzmanı MerveHatipoğlu, D vitamini eksikliğinin çok sayıda rahatsızlığa davetiye çıkardığını söylüyor. Kış aylarında güneş ışığından faydalanma süresinin kısaldığını hatırlatan Hatipoğlu, "Kışın yoğunluğu artan eklemağrılarının, sürekli yorgunlukve depresyon hallerininnedeni, D vitamini eksikliğiolabilir. Bunun için haftada2 kere balık tüketilebilir. Doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde takviye vitamin alınabilir. Yine kemikleri güçlendirmek için omega-3 alımını, ceviz, semizotu ve keten tohumu tüketimi ile artırabiliriz" diyor.
CİLT İÇİN FINDIK Kış aylarında kuruyan cilt için de önerilerde bulunan Hatipoğlu, şöyle devam ediyor: "Fındıkta bulunan E vitamini, özellikle kış aylarında kuruyan cilde iyi gelir. Kış aylarında C vitamini de önemlidir. Ara öğünlerde nar, portakal, mandalina ve elma gibi meyveler tüketmek, bağışıklıksistemini güçlendirir. Her gün 10-12 bartak su tüketimi de hastalıklara kalkan olur."
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