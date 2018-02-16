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Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan 'ekmek yemeyin' uyarısına yanıt

Prof. Dr. , bazı uzmanların "ekmek yemeyin" uyarısını eleştirerek, tam buğday ekmeğinin ve diyabete karşı özellikle tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Saraçoğlundan ekmek yemeyin uyarısına yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Prof. Dr. , ekmek tüketimine ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu insanının genetik yapısının ekmeğe özgü geliştiğini söyledi.

Kendisinin de ekmek yediğini ve ekmeksiz duramadığını dile getiren Saraçoğlu, " 'Ekmek yemeyin' diyorlar, nereden uyduruyorlar anlamıyorum. Ekmeği e, diyabete karşı özellikle tüketeceksiniz" diye konuştu.

Tüketilen ekmeğin tam buğday ekmeği olması gerektiğini belirten Saraçoğlu, ekmeğin yüksek tansiyonu önlediğini, metabolizma hastalıklarında koruyucu ve önleyici özelliğe sahip olduğunu kaydetti. Saraçoğlu, tam buğday ekmeğinin besleyici, vitaminli ve doyurucu olduğuna vurgu yaptı.

unundan yapılan ekmeklerin de cilt hastalıklarına iyi geldiğini anlatan Saraçoğlu, " insanlarının yüzüne baktığınızda gözenekler hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bunun arkasından yatan en önemli sebeplerden birisi bu. Cildinin güzel olmasını isteyen mısır unundan yapılan ekmekleri tercih etmeli. Mısır unu, egzama ve sedefe karşı da önleyici özelliğe sahiptir" dedi.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 16:57
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