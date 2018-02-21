İstanbul'da bazı semtler Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'un bazı kesimlerinde, bugün ve yarın su kesintisi uygulanacak. Kesintinin 16 saat sürmesi bekleniyor. Kesintinin sebebi olarak İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi gösteriliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, bağlantı çalışmaları nedeniyle bugün 09.00 ile 22 Şubat 01.00 arasında 16 saat süreyle Bakırköy'de Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba mahalleleri ile Bahçelievler'de Bahçelievler Mahallesi'ne su verilemeyecek.

Beykoz'da da yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 23.00 ile 22 Şubat 11.00 arasında 12 saat süreyle Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polonezköy, Örnekköy ve Alibahadır mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu mahallelerinin bir kısmı su alamayacak.

İSKİ'DEN GELEN AÇIKLAMA VE KESİNTİ YAŞANACAK SEMT VE MAHALLELER

İlçe:Fatih

Etkilenen Mahalleler:Tahtakale Mah,Sururi Mah

Açıklama :İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 21.2.2018 – 00:07

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer

Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah

Açıklama :İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi:21.2.2018 – 01:27

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.