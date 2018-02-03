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Aşka

Vitamin deposu , aşk hayatını uzatıyor. Cinsel isteği arttırıyor. İktidarsızlık problemi yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor.

Aşka maydanoz
Salata ve yemekleri lezzetlendiren , şifa dağıtıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan maydanoz, kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Vücuda enerji veren maydanoz, sperm kalitesini de yükselterek, bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Afrodizyak etkiler gösteren maydanozun sağlığa olan faydaları özetle şöyle sıralanıyor:
● Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
● Vücuttaki ödemi atıyor.
● Cildi güzelleştiriyor.
● Kalp hastalığından koruyor.
● Kansere yakalanma riskini azaltıyor.
● Kan şekerini düşürüyor.
● Diş ve diş eti hastalıklarını önlüyor.
● İdrar söktürüyor.
● Mide bulantısını dindiriyor.
● Cinsel isteği arttırıyor.
● Kemikleri güçlendiriyor.
● Sinirleri yatıştırıyor.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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