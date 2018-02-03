Aşka maydanoz

Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, şifa dağıtıyor. Antioksidan zengini,bol lifli, A, C ve Kvitamini deposu olanmaydanoz, kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Vücuda enerji veren maydanoz, sperm kalitesini de yükselterek, bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlıktedavisine destek oluyor. Afrodizyak etkiler gösteren maydanozun sağlığa olan faydaları özetle şöyle sıralanıyor: ● Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. ● Vücuttaki ödemi atıyor. ● Cildi güzelleştiriyor. ● Kalp hastalığından koruyor. ● Kansere yakalanma riskini azaltıyor. ● Kan şekerini düşürüyor. ● Diş ve diş eti hastalıklarını önlüyor. ● İdrar söktürüyor. ● Mide bulantısını dindiriyor. ● Cinsel isteği arttırıyor. ● Kemikleri güçlendiriyor. ● Sinirleri yatıştırıyor.
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