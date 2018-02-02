Kefir-nar kansersavar
Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kansere karşı uyarıyor: Yeşil çay, nar, kefir ve balık hastalığa kalkan oluyor. Karanlıkta uyumak da riski azaltıyor...
ÖĞÜN ATLAMAYIN: Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerden yeterli ve dengeli beslenin. Haftada 2 kez balık tüketin.
KURUYEMİŞLERE DİKKAT: Antioksidan özelliği yüksek kuruyemişleri günde 1 avuç tüketin. Ancak kavrulmuş ya da soslu olanları değil. Kuruyemişler kavrulduklarında yani ısıyla temas ettiklerinde, yararlı yağlar trans yağa dönüşür. Ayrıca kavrulma işlemi lif açısından zengin olan ince kabukları yok eder.
YEŞİL ÇAY TÜKETİN: Günde 1 bardak antioksidan kaynağı yeşil çay tüketin. Yapılan araştırmalar yeşil çayın özellikle mide kanseri gibi vakalarda olumlu etki yarattığını gösteriyor.
MANGALDAN KAÇININ: Yoğun bir ateş ile mangalda pişirilen gıdaların kansere davetiye çıkaracağını unutmayın. Özellikle et, tavuk, balık gibi gıdaları yoğun mangal ateşinde pişirmeyin.
MEYVE YİYİN: Kansere karşı etkili flavon maddesinden zengin besinler tüketin. Kara üzüm, nar, yaban mersini, lahana, pazı, sarımsak gibi besinleri düzenli tüketilecek meyve ve sebze listenize yazın.
KEFİR ÖNEMLİ: Günde 1 su bardağı kadar probiyotik kaynağı olan kefir tüketin. Kefir; bağırsakları temizler, mide ve sindirim sistemini dengeler ve kansere karşı koruyucu etki yaratır.
HAFTADA 2 KEZ BAKLAGİL: Baklagiller haftada 2 defa beslenme planında yer almalı. Düzenli tüketilen baklagiller kansere karşı korur. Nohut yüksek oranda demir, kalsiyum, fosfat ve B vitamini içerir. Kansere karşı koruyucu etkisi yüksektir.
EGZERSİZ YAPIN : Pasif içici dahi olmayın, sigarayı yaşamınızdan uzaklaştırın. Her gün en az 30 dakika yürüyün ya da sağlığınız uygunsa egzersizler yapın. Oturarak geçirdiğiniz zamanı sınırlayın.
KARANLIKTA UYUYUN: Güçlü bir bağışıklık sistemi için karanlıkta uyuyun. Çünkü kansere karşı koruyucu etkiye sahip olan melatonin hormonu sadece karanlıkta salgılanabiliyor.
SU İÇİN: Susuz bir hayat düşünülemez. Sabah kalkar kalkmaz 1-2 bardak su için. Bunu günde 2 litreye tamamlayın.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.