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Kısırlığın ilacı

Sağlıksız beslenme, kısırlığı tetikliyor. Doç. Dr. Necmettin Penbegül, erkeklerin işlenmiş gıdalar yerine brokoli, karnabahar ve yemesini öneriyor

Kısırlığın ilacı yer fıstığı
Kısırlık, dünyada 60-80 milyon çifti etkiliyor. Çiftlerin yüzde 40'ında problem, erkekten kaynaklanıyor. Hastalıklar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve kalitesiz bir yaşam tarzı kısırlığa neden olabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Necmettin Penbegül, erkek kısırlığının nedenleri ve tedavide beslenme faktörünün önemi hakkında bilgi veriyor. Kısırlığın, genetik hastalıkların yanı sıra sigara ve alkol alışkanlığına bağlı olarak da ortaya çıktığını söylüyor. Obezite ve yağlı beslenme, erkeklerde sperm yapısını bozuyor. Doç. Dr. Penbegül, erkeklerde kısırlığı bitirecek besinleri şöyle sıralıyor...
Kırmızı et ve et ürünleri
Süt ve süt ürünleri
Meyve ve sebzeler
Brokoli, karnabahar,
Susam,
gibi yağlı tohumlar.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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