Kısırlığın ilacı yer fıstığı

Kısırlık, dünyada 60-80 milyon çifti etkiliyor. Çiftlerin yüzde 40'ında problem, erkekten kaynaklanıyor. Hastalıklar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve kalitesiz bir yaşam tarzı kısırlığa neden olabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi ÜrolojiBölümü'nden Doç. Dr. NecmettinPenbegül, erkek kısırlığının nedenleri ve tedavide beslenme faktörünün önemi hakkında bilgi veriyor. Kısırlığın, genetik hastalıkların yanı sıra sigara ve alkol alışkanlığına bağlı olarak da ortaya çıktığını söylüyor. Obezite ve yağlı beslenme, erkeklerde sperm yapısını bozuyor. Doç. Dr. Penbegül, erkeklerde kısırlığı bitirecek besinleri şöyle sıralıyor...
Kırmızı et ve et ürünleri
Süt ve süt ürünleri
Meyve ve sebzeler
Brokoli, karnabahar,
Susam, Yer fıstığı gibi yağlı tohumlar.
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