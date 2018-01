Kan grubuna göre beslen!

ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, kan grubuna göre beslenilmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından kan grubuna göre beslenmek, trend hale geldi. Uzmanlar, hem zayıflamak hem de kilo almak için 0, A, B ve AB olmak üzere 4 kan grubu taşıyıcılarının neleri tüketmesi nelerden uzak durması gerektiğini şöyle sıralandı: Kırmızı et , karaciğer, beyaz et ve deniz ürünleri tüketmeli. Tahıl ürünleri, ekmek, tane sebzeler, süt ürünleri yumurta ve sıvı yağdan uzak durmalı.Balık ya da tavuk eti , sebze, brokoli, ıspanak, erik vişne gibi meyveleri yemeli. Kırmızı et, sütlü besinler, salam, biber, domates, patatesten uzak durmalı.Sütlü besinler, dana ve hindi eti, patates, lahana ve mantar tüketmeli. Mısır , buğday, tavuk eti ve zeytinden uzak durmalı.Domates, balık, yoğurt, yumurta tüketmeli. Sarımsak, biber ve hayvansal yağlardan uzak durmalı.