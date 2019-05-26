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Zengin ve Yoksul 8. final bölümü izle!

26.05.2019 23:52

Ekranların sevilen dizisi Zengin ve Yoksul'un heyecan dolu final bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümde Karan, alevler içinde kalan Aysel'e ulaşmaya çalışıyor. Zengin ve Yoksul 8. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.


ZENGİN VE YOKSUL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aysel alevler içinde uyanır... Korkuya kapılmış, ne yapacağını bilmez halde, ailesini uyandırmaya çalışır.

KARAN, AYSEL'İ ARIYOR

Karan ise dehşete kapılmış, Aysel'e ulaşmaya çalışıyor. Karan Aysel'i bu durumdan nasıl kurtaracak? Peki Aleyna, öcünü almadan duracak mı?

KARAN VE AYSEL YENİ BİR HAYATA BAŞLAYABİLECEK Mİ?

Karan, Aysel için cezaevine bile girmeyi göze alır ama onu içerideki tehlikelerden kim koruyacak? Aysel ve Karan, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata başlayabilecekler mi?

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