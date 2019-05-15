HDP'den CHP ve İyi Parti'ye ''Abdullah Öcalan'' baskısı 15.05.2019 20:12

31 Mart'ta İstanbul seçimlerinde tespit edilen usulsüzlük ve kanunsuzluklar sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. İstanbul seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek. İstanbul'da bir kez daha CHP adayını destekleme kararı alan Kandil'in siyasi kanadı HDP, ortaklarına yönelik baskısını artırmaya başladı. CHP'ye verdikleri açık desteğin üstünün örtülmesinden rahatsız olan HDP yönetimi, oylarının karşılığı olarak terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili politikalarda destek istiyor.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "AK Parti - MHP bloğunu yenmek istiyorsanız. Tecrite karşı çıkmak zorundasınız. işte o zaman demokrasi ttifakı gerçek bir ittifak olur. Cumhur İttifakının karşısına dikilir" sözleriyle bir kez daha ortaklarından destek istedi.