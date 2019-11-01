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Müzik dinlerken canından oldu! Ray bakım treninin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

01.11.2019 15:35

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yaptığı iddia edilen Nilgün Çolak (38), ray bakım treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, saat 08.00 sıralarında Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde meydana geldi. Kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yaptığı iddia edilen Nilgün Çolak'a, rayların üzerinden geçerken ray bakım treni çarptı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nilgün Çolak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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