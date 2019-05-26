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Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı şoke eden soru

26.05.2019 12:42

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan soru bu kez yarışmacıyı değil sunucu Murat Yıldırım'ı zorladı! Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir sorusunun izleyiciler arasında büyük merak uyandırması bir yana, Murat Yıldırım'ın soruyu tek seferde hatasız okuması seyircilerden takdir aldı.


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