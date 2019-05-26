Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan soru bu kez yarışmacıyı değil sunucu Murat Yıldırım'ı zorladı! Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir sorusunun izleyiciler arasında büyük merak uyandırması bir yana, Murat Yıldırım'ın soruyu tek seferde hatasız okuması seyircilerden takdir aldı.
Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı şoke eden soru26.05.2019 12:42
- Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı şoke eden soru
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