İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 11 derece düşecek, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara'da kuvvetli fırtına alarmı verilirken rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulacağı, İstanbul'da ise sıcaklığın 11 derece birden düşeceği bildirildi. Hafta sonu planı yapanlar için sağanak yağış uyarısı öne çıkarken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yurt genelindeki hava durumuna ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam