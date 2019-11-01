Bursa Gemlik'te otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı 01.11.2019 16:43

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı. Kazada otomobilin içinde bulunan iki kişiden Halil Durmuş hayatını kaybederken İşçi Emrah A. ise yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardı. Polisin soruşturması sürerken, Halil Durmuş'un 6 aylık evli olduğu öğrenildi.