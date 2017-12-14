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Ziraat Türkiye Kupası'nda Roberto Carlos golü!

13 Aralık 2017, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bucaspor - Sivasspor maçında yıllar boyu unutulmayacak bir gol atıldı. Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un attığı enfes gol, Roberto Carlos'un 1998 yılında Real Madrid formasıyla Tenerife'ye attığı fizik kurallarını zorlayan golün neredeyse aynısı...
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