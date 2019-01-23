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Uçağı düşen futbolcu Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı

23 Ocak 2019, Çarşamba

Fransa'nın Nantes kulübünden İngiltere'nin Cardiff City kulübüne rekor bir bedelle transfer olan ve dört gündür kendisinden haber alınamayan Emiliano Sala'ya ait son ses kaydı yayınlandı.


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