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Transfer bombası patlıyor! Karagümrük, Mehmet Topal'a teklif götürecek

25.06.2019 23:15

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'a teklif götüreceklerini açıkladı.


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