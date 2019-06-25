Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'a teklif götüreceklerini açıkladı.
Transfer bombası patlıyor! Karagümrük, Mehmet Topal'a teklif götürecek25.06.2019 23:15
- Transfer bombası patlıyor! Karagümrük, Mehmet Topal'a teklif götürecek
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