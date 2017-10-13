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Tarih yazan millilerimizin golleri

09 Ekim 2017, Pazartesi
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenen Türkiye, şampiyon oldu. .
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