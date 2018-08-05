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  • Süper Kupa finalinde Galatasaray Eren Derdiyok ile skoru 1-1 yaptı

Süper Kupa finalinde Galatasaray Eren Derdiyok ile skoru 1-1 yaptı

05 Ağustos 2018, Pazar

TFF Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray, 79. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle Akhisarspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

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