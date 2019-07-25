Haberler Web TV Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!

25.07.2019 19:59

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Galatasaray her zaman dünya yıldızlarıyla beraber olur. Her an her şey gelebilir, her an herkes gidebilir." ifadelerini kullandı.


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