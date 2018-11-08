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PFDK'dan tarihi ceza! PFDK Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararını açıkladı

08 Kasım 2018, Perşembe

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararını açıkladı. İşte PFDK'nın verdiği tarihi cezalar


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