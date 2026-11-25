Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu: Özcan Deniz ve Deniz Çakır dahil 35 gözaltı
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre şüpheli savunmaları, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve yönetmen Cem Karcı gibi isimler gözaltına alındı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel