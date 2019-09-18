Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, Ali Koç'un Fatih Terim için söylediği "Sicili bozuk" sözlerine sert tepki gösterdi. Cengiz, "Türk futbolunu kalkındırma amaçlıyız diyoruz fakat öne gidenleri çekme çabasındayız. Edebimi bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. Bu edep içinde kalınmasını istirham ediyorum."ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert tepki! "İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir"18.09.2019 19:11
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