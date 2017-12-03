Yol Durumu

İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'i

02 Aralık 2017, Cumartesi
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımda maça başlaması beklenen 11 isim...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları