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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi

30.09.2019 17:06

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i, Türk Telekom Stadyumu'ndan konuk edecek. Oynayacakları maç kapsamında Fransız ekibi PSG, İstanbul'a geldi. Takım oyunculara, hem alandaki yolcular hem de havalimanı görevlileri yoğun ilgi gösterdi.


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