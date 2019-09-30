Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i, Türk Telekom Stadyumu'ndan konuk edecek. Oynayacakları maç kapsamında Fransız ekibi PSG, İstanbul'a geldi. Takım oyunculara, hem alandaki yolcular hem de havalimanı görevlileri yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain İstanbul'a geldi30.09.2019 17:06
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