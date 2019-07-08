Fenerbahçe Vedat Muriç transferini böyle duyurdu! İşte Muriç'in ilk sözleri 08.07.2019 18:27

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, sarı lacivertlilere imza attıktan sonra ilk kez Fenerbahçe formasıyla poz verip duygularını dile getirdi. Öte yandan sarı lacivertli ekip transferi sosyal medya hesabından Vedat Muriç'in sunduğu bir video ile duyurdu.