Erman Toroğlu'ndan Phillip Cocu yorumu! 01 Eylül 2018, Cumartesi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3-2 kaybettiği Kayserispor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe'de bir şeyler yapılmış ama bir şeyler gitmiyor. Cocu böyle giderse kokar." ifadelerini kullandı.