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Erman Toroğlu'ndan Phillip Cocu yorumu!

01 Eylül 2018, Cumartesi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3-2 kaybettiği Kayserispor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe'de bir şeyler yapılmış ama bir şeyler gitmiyor. Cocu böyle giderse kokar." ifadelerini kullandı.

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