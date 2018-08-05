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  • Elvis Manu getirdi Seleznyov bitirdi! Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 1

Elvis Manu getirdi Seleznyov bitirdi! Galatasaray: 0 - Akhisarspor: 1

05 Ağustos 2018, Pazar

TFF Süper Kupa final mücadelesinde Akhisarspor, 5. dakikada Seleznov'un golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti...

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