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  • Cüneyt Çakır Galatasaray - Akhisarspor maçında VAR'a gitti!

Cüneyt Çakır Galatasaray - Akhisarspor maçında VAR'a gitti!

05 Ağustos 2018, Pazar

Galatasaray ile Akhisarspor'un karşılaştığı Süper Kupa finalinde Cüneyt Çakır, Dany'nin Garry Rodrigues'i düşürdüğü pozisyonda VAR uygulamasına gitti.

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